Szczerba o sprawie Piebiaka: Dają czas na zatarcie śladów

Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniali wrażliwe informacje z życia co najmniej 20 sędziów. Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak aranżował i kontrolował akcję, która miała skompromitować szefa Stowarzyszenia "Iustitia" - ujawnił w poniedziałek Onet.

Kolejna godzina bez dymisji. Czytelne potwierdzenie, że rządzi nami polityczna mafia. Ojciec Chrzestny śpi do południa. Nikt go nie obudził, nikt mu nic nie wydrukował, nie dostarczył internetów. #PanstwoPiS #FarmaTrolli

Z materiału w Onecie wynika, że "aby zdyskredytować prof. Krystiana Markiewicza, szefa "Iustitii", wykorzystano pogłoski i plotki na temat jego życia intymnego", a "dokument w sprawie sędziego przekazała wiceministrowi sprawiedliwości kobieta o imieniu Emilia w czerwcu 2018 roku".

Szczerba komentując sprawę ocenia, że widzimy przy jej okazji "odwzorowanie scenariusza z szefem KNF" (chodzi o Marka Ch., który - po ujawnieniu przez "Gazetę Wyborczą" jego rozmowy z biznesmenem Leszkiem Czarneckim, w czasie której sugerował, iż w zamian za zatrudnienie przy restrukturyzacji banków Czarneckiego wskazanego przez ówczesnego szefa KNF prawnika, będzie mógł liczyć na przychylność KNF - został zatrzymany dopiero po kilku dniach).

W innym wpisie poseł PO nazywa wiceministra Piebiaka "politycznym gangsterem w sędziowskiej todze". "To ludzie władzy wysoce zdegenerowani. Bezwzględnie posłuszni, bez moralnych i prawnych hamulców, całkowicie bezkarni, zdolni do wszystkiego. Wiceminister staje się kolejnym symbolem kłamstwa, patologii i nadużywania władzy" - pisze.

A całą sprawę Szczerba podsumowuje słowami: "To zorganizowana grupa przestępcza działająca w celu zniesławienia sędziów, wywołania efektu mrożącego i przejęcia sądownictwa. Miliony na kampanię kłamstwa i nienawiści. Nadużywanie uprawnień w celu popełniania przestępstwa, podżeganie i ujawnianie danych. Kryminał".