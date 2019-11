W Albanii ziemia zatrzęsła się dwa razy. Są ofiary

Minister zdrowia Ogerta Manastirliu potwierdziła, że co najmniej 150 osób zostało rannych, w tym 75 osób, które trafiły do szpitala w stolicy. Liczba ofiar nie jest jeszcze oficjalnie znana, ale jeden z największych albańskich dzienników „Gazeta Shqiptare”, powołując się na swoje źródła w służbach ratowniczych, twierdzi, że co najmniej 3 osoby zginęły w miastach Thumanë i Laç. Gazeta dodaje, że liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie.



AFP