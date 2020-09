Eksplozja w składzie broni Hezbollahu w Libanie Na zdjęciu: dym nad portem w Bejrucie po pożarze z 10 września AFP

W południowym Libanie doszło do potężnej eksplozji. Według wstępnych doniesień kilka osób odniosło obrażenia. Powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa agencja Reutera podała, że do wybuchu doszło w należącym do Hezbollahu składzie broni.