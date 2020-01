„New York Times”: Jest nagranie z trafienia samolotu rakietą

Nagranie zostało zweryfikowane przez dziennikarzy "New York Times". Uderzenie rakiety nie doprowadziło do wybuchu, samolot kontynuował lot przez kilka minut. Piloci próbowali zawrócić na lotnisko.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752 . pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

Grupa śledczych dziennikarzy „Bellingcat” poinformowała, że również analizuje nagranie, na którym widać moment eksplozji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że film powstał w mieście Parand na przedmieściach Teheranu. Kamera skierowana jest w miejsce, gdzie przelatywać miał Boeing 737.

The buildings to the left of the camera were constructed after the most recent Google Earth satellite image (September 2019), and are visible in a Terraserver satellite image. You can see our approximate geolocation on Google Maps here:https://t.co/667LS2KWd7 pic.twitter.com/hFVeIHHxJQ