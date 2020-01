Iran: Zniszczona czarna skrzynka z ukraińskiego samolotu

- Iran ma możliwości i wiedzę, by odczytać informacje z czarnej skrzynki. Wszyscy to wiedzą - powiedział Ali Abedzadeh w rozmowie z CNN.

Jednocześnie dodał, że "czarna skrzynka z ukraińskiego Boeinga 737 jest uszkodzona". Szef irańskiej agencji lotnicza poinformował, że dziś do Teheranu przybyli ukraińscy eksperci. Od jutra zaczną się wspólne prace nad gromadzeniem informacji z czarnych skrzynek.

- Jeśli dostępny sprzęt będzie niewystarczający do uzyskania informacji, Iran zleci to ekspertom z Francji lub Kanady - zapowiedział Abedzadeh. - Cokolwiek to przyniesie, zostanie opublikowane i ogłoszone światu - dodał.