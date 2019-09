Czarnobyl się otwiera. 21 nowych tras turystycznych

Już wkrótce turyści będą mogli zwiedzić sterownię Unit 4, w której zaczęła się katastrofa. Do dziś promieniowanie jest tam 40 tysięcy razy wyższe od normy.

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia projektuje 21 nowych tras turystycznych, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie.

Wzbudził je brytyjsko-amerykański miniserial HBO, który przedstawia fabularyzowaną historię katastrofy.

Osoby, które zdecydują się zwiedzić skażone pomieszczenia, będą musiały nosić specjalne ochronne kombinezony i maski.

W sterowni będzie można przebywać nie dłużej niż 5 minut, ze względu na wciąż śmiertelnie groźne promieniowanie.

W tym roku Czernobyl odwiedziło już 85 tysięcy osób.

Szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, Witalij Petruk, mówi: - Serial HBO zwiększył zainteresowanie Czernobylem. Jest na to popyt, a my go zaspokajamy.