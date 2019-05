Budapeszt: 7 ofiar, 21 poszukiwanych po zatonięciu statku wycieczkowego

Na podkładzie statku wycieczkowego "Hableány" znajdowały się 35 osoby - 33 turystów i dwie osoby z personelu. Według lokalnych mediów to głównie turyści z Dalekiego Wschodu. Portal 24.hu napisał o turystach z Korei Południowej, a personel koreańskiej ambasady jest stale obecny na miejscu. Rząd w Seulu wysłał na Węgry grupę co najmniej 18 osób, które mają pomóc osobom dotkniętym tragedią.

Do wypadku doszło w środę wieczorem ok. godz. 22.00, gdy z nieznanych przyczyn statek turystyczny zderzył się z pływającym hotelem. Do zdarzenia doszło na wysokości węgierskiego parlamentu. Po północy rzecznik pogotowia ratunkowego przekazał, że w katastrofie zginęło co najmniej 7 osób, a kolejnych 7 było hospitalizowanych. Trwają poszukiwania pozostałych, ale woda w Dunaju miała w chwili wypadku 10-12 stopni Celsjusza, ratownicy nie mają więc wielkich nadziei na znalezienie żywych - pisze portal index.hu. Poszukiwania zostały rozszerzone na cały węgierski odcinek Dunaju.

AFP map showing central Budapest where seven South Korean tourists have died and 21 others are missing after a cruise boat capsized on the Danube @AFPgraphics pic.twitter.com/noNs6N5yMa