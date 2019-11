Polak wspiera Katalończyków i wciąga Unię w spór z Madrytem

Do tej pory Unia Europejska za wszelką cenę unikała mieszania się w spór między Barceloną i Madrytem . Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, wyłamał się z tej tradycji. W wydanej we wtorek opinii orzekł, że jeden z liderów katalońskich separatystów Oriol Junqueras ma prawo objąć mandat eurodeputowanego.

Polski sędzia podważył to stanowisko. Uznał, że owszem zasady wyboru eurodeputowanych określa prawo krajowe. Ale w momencie, gdy ten wybór jest już dokonany i dana osoba uzyskała wymaganą prawem krajowym potrzebną liczbę głosów (co ogłosiła komisja wyborcza), to staje się członkiem Parlamentu „niezależnie od jakichkolwiek późniejszych formalności, których osoba ta powinna dopełnić czy to na podstawie prawa Unii, czy to na podstawie prawa krajowego danego państwa członkowskiego".