Francja będzie nadal pilnować inwestycji zagranicznych

W lipcu rząd przejściowo obniżył do 10 proc. z 25 proc. próg, powyżej którego inwestorzy spoza Unii kupujący udziały we francuskich firmach muszą starać się o zgodę. „W czasie kryzysu gospodarnego musimy zagwarantować ochronę naszych strategicznych firm. Utrzymamy zatem próg 10 proc. kontrolowania inwestycji zagranicznych we Francji" — oświadczył w komunikacie minister gospodarki i finansów, Bruno Le Maire. Niższy próg obowiązywał do końca roku, ale resort finansów poinformował, że zostanie przedłużony do końca 2021 r. — pisze Reuter.

