2019: co nowego odkryto w ciele człowieka

Dodatkowe mięśnie u zarodków w łonie matki

Naukowcy odkryli, że ludzkie zarodki posiadają dodatkowe mięśnie dłoni i stóp, przypominające te, które znajdują się u jaszczurek. Za pomocą technik obrazowania 3D przebadano płody od 7 do 13 tygodnia życia i odkryto, że na ich dłoniach i stopach rozwijają się dodatkowe mięśnie określone jako dorsometacerpales. Co ciekawe, znikają one przed urodzeniem: są wchłaniane przez inne mięśnie.

Naukowcy podkreślają, że te nowo odkryte tzw. mięśnie jaszczurki, to prawdopodobnie jedne z najstarszych pozostałości ewolucji obserwowanych u ludzi. Uważają, że dodatkowe mięśnie, które potem zanikają, przyczyniają się do wytworzenia sprawności kciuków.

Odkrycie może rzucić więcej światła na powstawanie wad wrodzonych związanych z deformacjami kończyn.