Jest gorzej niż rok temu

Ostatni tydzień, czyli 15–22 marca, jest pierwszym, którego wyniki można porównać z lockdownem z 2020 r., który również rozpoczął się w połowie marca. Jak wynika z danych ShopperTrak Index, które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza, ruch w ostatnim tygodniu w centrach handlowych był 13,5 proc. mniejszy niż w porównywalnym okresie 2020 r. Dla handlu to fatalne informacje, ponieważ mocniej odczuwają to nawet te firmy, które mogą obecnie pracować: sklepy spożywcze, drogerie, apteki czy część placówek usługowych, np. salony fryzjerskie lub salony operatorów telekomunikacyjnych.

Centra handlowe powiększają straty, nawet w okresie poluzowanych restrykcji klientów w centrach było ok. 30 proc. mniej niż przed rokiem, a każde kolejne zamykanie sklepów to dla nich dramat. – Właściciele i zarządcy obiektów handlowych ponieśli ogromne koszty związane z ustawowym zawieszeniem płatności czynszów i opłat eksploatacyjnych przez najemców (art. 15 ze) w każdym lockdownie, co jest niezgodne z Konstytucją RP, polskim porządkiem prawnym i umowami międzynarodowymi. A także dobrowolnie przeznaczyli dwa miliardy złotych na pomoc dla najemców w postaci obniżek czynszów – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. – Przez cały 2020 rok z własnej kieszeni wspierali małych i dużych najemców, w formie rabatów czynszowych dopasowując pomoc do sytuacji danej firmy. Obecnie nie mają już funduszy na wsparcie, bo łącznie z obecnymi obostrzeniami mają lukę w przychodach w wysokości ok. 5,5 mld zł, co stanowi połowę ich rocznych przychodów – dodaje.