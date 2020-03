Sklepy walczą z wirusem, odgradzają kasjerów

Handel stara się reagować na nowe warunki w jakich muszą teraz pracować, a zaopatrzenie placówek w żywność to absolutny priorytet tak rządu jak i firm. - Walczymy o skierowanie do handlu żeli dezynfekujących produkowanych przez PKN Orlen. Naszym priorytetem jest także utrzymanie stałych dostaw żywności do sklepów co się udaje - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. - Apelujemy także, aby w sklepach zachowywano między osobami bezpieczną odległość - zarówno chodzi o klientów jak i pracowników - dodaje.

Ważny jest także zdrowy rozsądek.

