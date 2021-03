Brytyjski eksport do UE spadł o 40 procent w styczniu

Office for National Statistics (ONS) poinformował także, że import z krajów Wspólnoty spadł o 28,8 procent. To efekt wprowadzenia nowych zasad wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Unia Europejska po brexicie. W ujęciu wartościowym brytyjski eksportu do UE obniżył się o 5,6 mld funtów a import o 6,6 mld funtów.

Poniżej dalsza część artykułu