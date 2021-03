Test na COVID. W Lidlu taniej niż w Biedronce

Zgodnie z obietnicą od 26 i 27 marca (w zależności od lokalizacji sklepu) w ofercie Lidl Polska pojawią się testy na obecność przeciwciał COVID-19. Testy serologiczne Primacovid (takie, jak sprzedaje Biedronka) wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych w odpowiedzi na infekcję. W ofercie Lidla testy te będą sprzedawane niemal 10 zł taniej niż w Biedronce, bo po 39,99 zł.

Czytaj także: Biedronka będzie sprzedawać szybkie testy na COVID-19

- Chcemy oferować artykuły, których nasi klienci potrzebują. W odpowiedzi na liczne prośby klientów podjęliśmy decyzję, aby do naszej oferty dołączyć nowy asortyment – certyfikowane testy na przeciwciała COVID-19. Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy klientów do stosowania zasad bezpieczeństwa i wykazywania się społecznie odpowiedzialną postawą – stwierdza Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.