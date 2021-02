Mimo kryzysu Lidl podnosi pensje

Lidl Polska podkreśla, iż oferuje zarobki znacznie wyższe od średniej w handlu. Z początkiem marca 2021 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3550 zł brutto do 4350 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3650 zł brutto do 4550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3900 zł brutto do 4800 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Zarząd postanowił uhonorować także wkład i zaangażowanie wszystkich pracowników firmy. Każda osoba o minimum półrocznym stażu pracy otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50 proc. do 100 proc. wynagrodzenia.

Na same podwyżki oraz nagrody roczne firma wyda w 2021 r. ponad 120 mln zł.

- Dziękuję każdemu z blisko 24 tys. pracowników za wkład i zaangażowanie w pracę – mówi Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.

Firma poszukiwać będzie w 2021 r. ponad 2,6 tys. nowych pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali. Sieć oferuje też pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. prywatną opiekę medyczną w placówkach Medicover, ubezpieczenie grupowe Allianz, kartę Multisport, szkolenia oraz „wyprawkę dla maluszka” czy pierwszoklasisty.