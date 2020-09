Niemcy: lepiej niż się spodziewano

Względny sukces osiągnięto dzięki szybkiemu wdrożeniu kosztownej tarczy antykryzysowej. Niemcom udało się dzięki olbrzymim nakładom finansowym uniknąć zwolnień grupowych i związanego z tym wzrostu bezrobocia. Budżet niemiecki wydał już na wsparcie rynku pracy w kryzysie pandemicznym 12 mld euro. Eksperci są zdania, że do końca roku ta kwota może wzrosnąć nawet do 30 mld euro.

Finansować to wsparcie pomogły wysokie nadwyżki i rezerwy w kasach Federalnej Agencji Pracy (Bundesarbeitsagentur), które w końcu 2019 r. wynosiły 26 mld euro. Oznacza, że niemieckie państwo było dobrze przygotowane.

Wsparcie niemieckiego rynku pracy przewidziane było wstępnie na 12 miesięcy. Koalicja rządząca postanowiła jednak przedłużyć te działania do końca 2021 roku. Minister finansów Olaf Scholz przewiduje, że przedłużenie Kurzarbeitergeld o kolejny rok obciąży przyszłoroczny budżet kwotą rzędu 10 mld euro.

W rozmowie z mediami min. Altmeier zapewnił, że ekonomiczne perspektywy Niemiec zapowiadają się znacznie lepiej niż jeszcze parę miesięcy temu. Jego zdaniem niemiecka gospodarka może w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 4,4 proc. Na 2022 r. przewidziany jest powrót do poziomu PKB sprzed pandemii.

Optymistyczne wypowiedzi ministra gospodarki opierają się na danych krajowych. Tymczasem niemiecka gospodarka jest w dużej mierze zależna od światowych rynków zbytu i na razie trudno przewidzieć, jak poradzą sobie one z pandemią. Tradycyjnie ważne są dla Niemiec USA. W 2019 r. był to główny partner handlowy, importujący z RFN towary i usługi za blisko 119 mld euro. Na drugim miejscu była Francja (107 mld euro), a dopiero na trzecim Chiny (96 mld euro). Polska, z importem 66 mld euro, należała w zeszłym roku do grupy ośmiu najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec. Jako importer mocno na znaczeniu straciła Rosja (26,54 mld euro), zajmując w 2019 r. 14. miejsce, za Węgrami.