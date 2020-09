Brexit: Czarne chmury nad funtem

Przedstawienie przez rząd Wielkiej Brytanii ustawy o rynkach wewnętrznych oznacza początek kolejnego burzliwego okresu w sadze brexitu. Zawarte w ustawie zapisy dotyczące skutecznego zignorowania części umowy o wystąpieniu niewątpliwie zmniejszyły szanse na zawarcie porozumienia, a naszym zdaniem szanse na osiągnięcie porozumienia o wolnym handlu w tym roku wynoszą co najwyżej 50:50. W przypadku funta szterlinga może to oznaczać dalsze spadki w przyszłości. Żadna umowa handlowa nie pozwoliłaby na osiągnięcie handlu EUR/GBP powyżej tegorocznego maksimum na poziomie 0,95 – uważają analitycy ING.

Ale zdolność Wielkiej Brytanii do angażowania się w pomoc państwa jest również do pewnego stopnia ograniczona warunkami zeszłorocznej umowy o wystąpieniu. Rząd jest zobowiązany do przestrzegania przepisów UE dotyczących zasad pomocy państwa, w przypadku gdy interwencja może wpłynąć na handel między Irlandią Północną a UE.

Jedną z obaw rządu jest to, że może to poważnie ograniczyć jego zdolność do wspierania firm w tak zwanych branżach przyszłości. Wydaje się, że jest to kluczowa motywacja stojąca za ustawodawstwem opublikowanym w środę przez rząd Wielkiej Brytanii, które w rzeczywistości ma na celu nadanie ministrom uprawnień do odstąpienia od stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa zawartych w Protokole Irlandii Północnej - formalnej nazwy tego, co kiedyś nazywano irlandzkim mechanizmem ochronnym.