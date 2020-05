Niezłe rokowania Polski i Węgier

Wygląda jednak na to, że kryzys wywołany przez pandemię Covid-19 obejdzie się z Polską łagodniej niż z większością innych krajów na podobnym poziomie rozwoju. W świetle prognoz EBOR spośród tzw. nowych krajów członkowskich UE (tych, które weszły do Unii razem z Polską lub później) tylko Węgry mogą liczyć na równie mały spadek PKB w tym roku jak my.