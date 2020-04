Państwo Łukaszenki na krawędzi

Ponad połowa przedsiębiorstw i zakładów rolnych Białorusi to firmy państwowe, kraj jest uzależniony nie tylko od surowców rosyjskich, ale też od eksportu do Rosji i do Unii.

Sprzedaż produktów naftowych z dwóch białoruskich rafinerii na rynek Wspólnoty to główne źródło dewiz do kasy państwa. A ponieważ gospodarka Europy zamarła, to i gospodarka Białorusi znalazła się w dole. Popyt na białoruską produkcję gwałtownie spadł. Saldo w handlu zagranicznym towarami wyniosło w styczniu minus 51,6 mln dol., a w lutym wzrosło do minus 179,3 mln dol. I to w sytuacji, kiedy Białoruś importowała trzy razy mniej ropy.