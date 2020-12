USA: Kongres przyjął pakiet stymulacyjny warty 900 mld dolarów

Pakiet stymulacyjny warty 900 mld dol. został przyjęty przez Izbę Reprezentantów i Senat. Teraz trafi on do podpisu przez prezydenta Trumpa.

Pakiet stymulacyjny warty 900 mld USD (dołączony do wartej 1,4 bln USD ustawy zapewniającej finansowanie dla rządu do 30 września 2021 r.) został przyjęty przez Izbę Reprezentantów 359 głosami za, przy 53 przeciw. W Senacie został on poparty 92 głosami, przy 6 przeciw. Poniżej dalsza część artykułu

Licząca 5593 strony ustawa przewiduje m.in., że większość Amerykanów dostanie po czeku stymulacyjnym po 600 USD (zarabiający powyżej 75 tys. USD rocznie dostaną mniej). Wypłata federalnego dodatku do zasiłków dla bezrobotnych, wynoszącego 300 USD tygodniowo, zostanie przedłużona do 14 marca. 25 mld USD trafi na wsparcie do osób płacących czynsze a moratorium na eksmisje zostanie przedłużone do końca stycznia. 325 USD trafi na programy wsparcia utrzymania zatrudnienia przez małe firmy. 15 mld USD dostaną linie lotnicze, 15 mld USD teatry i sale koncertowe, 12 mld USD małe banki, 13 mld USD farmerzy, 82 mld USD szkoły prywatne.