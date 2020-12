Miliony Amerykanów bez zasiłku dla bezrobotnych

Trump zaskoczył Kongres stwierdzeniem, że nie podoba mu się ustawa o wydaniu 892 mld dolarów na walkę z pandemią i na przedłużenie wypłat zasiłków dla bezrobotnych, co wygasało 26 grudnia. Bez jego podpisu ok. 14 mln może stracić tę dodatkową pomoc — ocenił resort pracy.

Po miesiącach przepychanek Demokraci i Republikanie uzgodnili przed świętami pakiet, a Trump nie sprzeciwiał się tej umowie, ale po jej przyjęciu w Kongresie zaczął narzekać, że ustawa daje zbyt dużo pieniędzy na cele specjalne, projekty kultury i na pomoc zagraniczną, a tylko jednorazowo 600 dolarów Amerykanom w potrzebie. Zażądał podniesienia tej sumy do 2 tys. dolarów.

Wielu ekonomistów uważa, że pierwotna suma jest za mała, ale natychmiastowe jej uruchomienie jest niezbędne. Demokraci w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli natychmiastowe działania, by zwiększyć pomoc obywatelom.

Odrębnie zaufanie konsumentów do gospodarki USA zmalało w grudniu kolejny drugi miesiąc. Przyczyniły się do tego pogorszenie na rynku pracy i kolejne ograniczenia z działalności firm. Wskaźnik zaufania liczony przez Conference Board zmalał do 88,6 pkt, najniżej od sierpnia, z 92,9 w listopadzie. Ekonomiści pytani przez Reutera spodziewali się 97 pkt. W lutym ten wskaźnik wynosił 132,6 pkt.