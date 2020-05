Tarcza 3.0. Sejm odrzucił propozycję podwyżki zasiłku dla bezrobotnych

Ustawa osłonowa to kolejny pakiet działań w ramach tarczy antykryzysowej rządu. W czwartek rano projekt przyjął Senat zgłaszając 87 poprawek. Po południu pracowała nad nimi sejmowa komisja finansów publicznych, a wieczorem głosowali posłowie.

Wśród odrzuconych poprawek znalazła się m.in. ta o podwyżce zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł (z obecnych ok. 860 zł brutto) oraz o rozszerzeniu grona osób mających prawo do zasiłku opiekuńczego na wszystkich opiekunów dzieci w wieku szkolnym. Przepadła też propozycja ułatwiająca samorządom planowanie budżetu w obliczu kryzysu. Z przepisów nie został też wykreślony, czego chciał Senat, zapis o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i zmianie sposobu jego wyboru oraz o możliwości odwołania aukcji 5G.