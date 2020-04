Ekonomiści: trzeba zawiesić 13. emerytury, ograniczyć 500+ Wrocław podczas kwarantanny Bloomberg

Zawieszenie wypłat 13. emerytury, ograniczenie wypłaty 500+ do poziomu sprzed rozszerzenia oraz rezygnację z reguły przeznaczania na wydatki wojskowe 2 proc. PKB. Między innymi takie działania na najbliższe 3 lata postuluje grupa 13 polskich ekonomistów. I apeluje do rządu, by zajął się tematem dziś „najpilniejszym z pilnych”, czyli zapewnieniem płynności finansowej przedsiębiorstw.