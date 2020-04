Europejskie akcje podrożały o 20 proc. od marcowego dołka

Lokomotywami zwyżek okazały się firmy wydobywcze oraz chemiczne. Farmaceutyczny gigant AstraZeneca podrożał nawet o 5,3 proc. po optymistycznym komunikacie o pracach nad nowym lekiem.

Na nastroje inwestorów pozytywnie wpływały m. in. informacje z Chin, gdzie eksport liczony w miejscowej walucie spadł mniej niż prognozowano oraz optymistyczne doniesienia z frontów walki z pandemią. Ponadto, jak informuje Bloomberg, amerykańska Rezerwa Federalna zrezygnowała ze wsparcia rynku poprzez transakcje repo, co interpretowane jest jako sygnał poprawiającego się dostępu do finansowania.