Rynki widzą już koniec kwarantanny

Na globalnych giełdach czuć było w poniedziałek optymizm. Dane wskazujące na wolniejszą liczbę zachorowań na Covid-19 we Włoszech, Hiszpanii i Nowym Jorku dały inwestorom nadzieję, że pandemię koronawirusa da się opanować. Pod znakiem zwyżek upłynęła więc poniedziałkowa sesja w Azji. Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł o 4,2 proc., a koreański KOSPI o 3,96 proc. Optymizmem szybko zaraziła się Europa. WIG 20 rósł po południu o ponad 4 proc., włoski FTSE MIB o 3,5 proc., a niemiecki DAX o prawie 5 proc. Grecki Athex Composite zyskiwał aż ponad 7 proc. Sesja w USA zaczęła się od wzrostów. Dow Jones Industrial rósł o ponad 4 proc. Czy ten optymizm ma jednak realne podstawy?

Analitycy bardzo uważnie przyglądają się danym dotyczącym Covid-19 w USA. W niedzielę zarówno w stanie Nowy Jork jak i w New Jersey spadła dzienna liczba zgonów na koronawirusa. W Nowym Jorku było ich w sobotę 630 a w niedzielę 594, a w New Jersey spadły one w tym czasie z 200 do 71. Analitycy JPMorgan Chase twierdzą, że dalsze spowolnienie wzrostu zgonów może stać się wsparciem dla amerykańskich indeksów giełdowych.