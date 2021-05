Transfery z Funduszu Odbudowy już w lipcu?

Pilna ratyfikacja

Dlaczego tak ważna jest data 1 czerwca? Jak już pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, KE chciałaby przyspieszyć wypłatę pieniędzy, ale musi wyjść na rynek międzynarodowy z emisją długu. A to można zaplanować tylko w kolejnym miesiącu kalendarzowym po zakończeniu całego procesu ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. Jeśli zatem ostatnia ratyfikacja krajowa nastąpi 31 maja, to emisja odbędzie się w czerwcu. Jeśli natomiast opóźniłaby się nawet tylko o 1 dzień, do 1 czerwca, to wtedy emisja odbędzie się dopiero lipcu. Co gorsza, w sierpniu rynki dłużne praktycznie nie działają. To oznacza, że przy opóźnieniu druga emisja odbyłaby się dopiero we wrześniu, a nie – jak w wariancie optymistycznym – w lipcu. Środki z obu tych emisji mają posłużyć na wypłatę 13 proc. zaliczek dla 27 państw członkowskich. Tak więc nawet kilka dni przesunięcia w ratyfikacji na czerwiec skutkowałoby późniejszą o dwa miesiące wypłatą środków dla państw członkowskich.