Po epidemii odbudowa gospodarki na zielono

Polska nie zadeklarowała do tej pory, że wypełni unijny cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Bruksela miała nadzieję, że zrobi to najpóźniej na unijnym szczycie w czerwcu, ale pandemia koronawirusa wywróciła całą unijną agendę. No, może nie całą, bo Bruksela przygotowuje nowy unijny budżet na lata 2021–2027 i plan odbudowy gospodarki po pandemii. Nie zamierza jednak rezygnować ze swoich dwóch wcześniej sformułowanych priorytetów: europejskiego zielonego ładu i agendy cyfrowej.

Według Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego KE ds. zielonego ładu, wychodzenie z kryzysu można sobie wyobrazić na dwa sposoby. – Możemy powtórzyć to, co robiliśmy wcześniej i wrzucić dużo pieniędzy do starej gospodarki; lub możemy być mądrzy i połączyć to z koniecznością przejścia na zieloną gospodarkę – powiedział Holender. Według niego należy się trzymać planu zmniejszenia emisji CO2 do zera (w ujęciu netto) do 2050 roku i zachowywać się tak, jakby następny szczyt klimatyczny, z przewidzianymi przy jego okazji nowymi zobowiązaniami, miał się odbyć zgodnie z planem w listopadzie tego roku. – Oznacza to, że będziemy gotowi we wrześniu z naszymi celami na 2030 rok, należycie oszacowanymi pod kątem ich wpływu na gospodarkę. Zaproponujemy to współustawodawcom w Parlamencie Europejskim i Radzie. A następnie może to być przełożone na zmienione plany krajowe przygotowywane przez państwa członkowskie – powiedział Timmermans podczas konferencji Petersburski Dialog Klimatyczny, która odbyła się 28 kwietnia. W tym samym wydarzeniu brała udział Angela Merkel, która już poparła propozycję KE nowego celu na 2030 roku przewidującą zmniejszenie emisji o 50–55 proc. – Debata na temat rozdziały funduszy będzie trudna. Nie wolno nam jednak pomijać klimatu, musimy inwestować w technologie z tym związane – powiedziała niemiecka kanclerz. Zdecydowanie za utrzymaniem klimatu w centrum nowej unijnej agendy wypowiedziała się też Holandia.