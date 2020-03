Bruksela uruchamia budżetową walkę z wirusem

20 marca późnym wieczorem zaproponowała uruchomienie ogólnej klauzuli korekcyjnej w ramach paktu stabilności i wzrostu, by rządy krajów UE mogły reagować na pandemię. Komisja uważa, że warunki uruchomienia ogólnej klauzuli korekcyjnej zostały spełnione, po raz pierwszy od jej wprowadzenia w 2011 r. w ramach reformy paktu stabilności i wzrostu zwanej „sześciopakiem”, po doświadczeniach zdobytych z czasu kryzysu gospodarczo-finansowego na świecie. Klauzula nie zawiesza procedur w ramach paktu stabilności i wzrostu. Umożliwi Komisji i Radzie wprowadzenie niezbędnych środków koordynacji polityki w ramach paktu, ale z pominięciem zobowiązań budżetowych, które w normalnym przypadku miałyby zastosowanie do państw członkowskich.

„Pozwoli to krajom członkowskim podejmować działania odpowiednie do kryzysu, z odstąpieniem od wymogów budżetowych, które normalnie miałyby zastosowanie w ramach europejskich ram fiskalnych” — stwierdziła Komisja. Unijne przepisy wymagają zmniejszania deficytów budżetowych aż zostaną zlikwidowane albo powstanie nadwyżka i do redukowania co roku poziomu zadłużenia finansów publicznych aż zmaleje do 60 proc. PKB lub poniżej.