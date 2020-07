Covid-19 wcale nie zabija gotówki

"Wprawdzie ograniczenie aktywności gospodarczej i wzrost handlu internetowego obecnie zmniejszają tradycyjną funkcję pieniądza, jako środka wymiany jednak wydaje się, że z nadwyżką rekompensuje to napędzana przez panikę tendencja do gromadzenia banknotów", napisali Goodhart i Ashworth w analizie dla Centrum Badań Polityki Ekonomicznej (Centre for Economic Policy Research) do której dotarł Bloomberg.