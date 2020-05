Po zasiłku za utratę pracy – dopłaty do czynszów

– Proponujemy pomoc bezpośrednią dla najemców, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii – mówiła w poniedziałek Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju. Będą to dopłaty do dodatków mieszkaniowych, które mogą sięgnąć nawet do 1500 zł na miesiąc. Mają być wypłacane za pół roku, na pokrycie 75 proc. czynszu za najem mieszkania komunalnego lub na zasadach komercyjnych.

Podstawowe kryteria to – jak mówiła wicepremier – dochód i powierzchnia mieszkania oraz spadek dochodów o 25 proc. w efekcie pandemii. Te dwa pierwsze dotyczą zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego. Obecnie dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie powinien przekraczać 125 proc. najniższej emerytury (w 2020 r. to 1500 zł), ale resort chce to zmienić tak, by podstawą ustalenia progu dochodowego było przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Z kolei powierzchnia mieszkania nie powinna przekraczać od 35 mkw. do 91 mkw. w zależności od liczby osób w rodzinie. Dodatkowe kryterium, uprawniające do skorzystania z nowej dopłaty do czynszu za najem, to spadek dochodu w ciągu trzech miesięcy o 25 proc. w porównaniu ze średnią z trzech miesięcy 2019 r.