Rewitalizacja przestrzeni publicznej bez prawa do odliczenia

Skoro gmina nie będzie wykorzystywała infrastruktury do czynności podlegających opodatkowaniu VAT, to nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z projektem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 15 grudnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.801. 2018.1.RW) rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez gminę projektu rewitalizacji i modernizacji obiektów architektury.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Rewitalizacja - strategia rozwoju miasta

Gmina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 planuje przeprowadzić prace konserwatorskie należących do niej budynków, a także wykonać roboty budowlane w ich otoczeniu. Projekt został objęty dofinansowaniem, jako projekt lokalny związany z dziedzictwem kulturowym i naturalnym. W ramach realizacji projektu zostaną wykonane: przebudowa układu komunikacyjnego, prace odtworzeniowe, modernizacja amfiteatru, przebudowa, konserwacja, adaptacja i remont budynków wykorzystywanych przez muzeum, zakup wyposażenia, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby działalności muzeum, budowa i przebudowa sieci technicznych, a także uzupełnienie i integracja systemu monitoringu i nadzoru.

Gmina w ramach projektu planuje także przeprowadzić działania promocyjne. Projektem zostało objętych łącznie pięć obiektów wykorzystywanych przez muzeum i centrum kultury, będących samorządowymi instytucjami kultury. Wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej nie została objęta wytworzona w ramach projektu sieć wodno-kanalizacyjna przekazana przez gminę aportem do spółki komunalnej.

Zaplanowane w ramach projektu działania służyć będą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie określonym w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o samorządzie powiatowym. Zakupione środki ruchome zostaną przekazane przez wnioskodawcę nieodpłatnie na własność instytucjom kultury. Budynki i budowle są i po zakończeniu projektu pozostaną własnością gminy i będą na podstawie umów użyczenia udostępnione samorządowym instytucjom kultury.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w związku z realizacją projektu gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W ocenie gminy, nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Zdaniem wnioskodawcy, realizując działania objęte projektem nie działa on w charakterze podatnika VAT, ponieważ sfera jego aktywności w tym zakresie jest z mocy prawa wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Czynności realizowane w ramach projektu są wykonywane przez gminę będącą organem podlegającym prawu publicznemu oraz wykonującą te czynności działając w takim charakterze. Ze względu na towarzyszący gminie zamiar poniesienia wydatków w projekcie, a także zasadniczy cel ich poniesienia, wnioskodawca stanął na stanowisku, że w odniesieniu do planowanej inwestycji gmina nie działa jako podatnik VAT.

Rezultaty projektu zostaną przekazane nieodpłatnie lub oddane do nieodpłatnego korzystania instytucjom kultury, zatem nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej opodatkowanej gminy. W związku z powyższym gmina uznała, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro nie będzie wykorzystywała przedmiotowej infrastruktury do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT – nieodpłatne przekazanie mienia i nieruchomości na rzecz samorządowych instytucji kultury – to nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z tym projektem.

Dyrektor KIS w świetle obowiązującego stanu prawnego uznał, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w całości prawidłowe, w związku z czym odstąpił od uzasadnienia.

komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest słuszne w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, tj. braku związku wydatków dotyczących rewitalizacji terenów gminnych oraz remontu amfiteatru i muzeum z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi VAT wykonywanymi przez gminę. W praktyce może się jednak zdarzyć, że w odniesieniu do terenu, który podlega rewitalizacji będą w przyszłości np. wynajmowane miejsca na stragany, food trucki itp. w czasie imprez kulturalnych organizowanych na tym terenie. Nawet budka z lodami może generować sprzedaż opodatkowaną dla gminy, jeśli gmina będzie obciążać właściciela budki za korzystanie z określonego miejsca. W takim przypadku może się okazać, że gminie przysługuje częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego według prewspółczynnika, a ostateczna kwota odliczenia znana będzie dopiero po tzw. okresie korekty VAT (10 latach). Takie prawo (niezależnie od skorzystania z niego i odliczenia części VAT) skutkowałoby z kolei nieprawidłowym rozliczeniem funduszy pozyskanych z RPO, jeśli gmina uznała VAT za koszt kwalifikowalny projektu w oparciu o uzyskaną interpretację. Zatem aby uzyskana przez gminę interpretacja mogła być skutecznie stosowana, konieczne jest dopilnowanie, aby faktycznie nie wystąpiła na terenach zrewitalizowanych żadna działalność gospodarcza opodatkowana VAT.