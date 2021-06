Skrajne ubóstwo wzrosło w Polsce przez pandemię

W 2020 r. stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 5,2 proc., czyli o jeden punkt procentowy więcej niż w 2019 r. – podał GUS w środowej publikacji. Przy czym poziom tych zmian był zróżnicowany.

Największy wzrost stopy ubóstwa skrajnego odnotowano w przypadku gospodarstw domowych rolników oraz gospodarstw utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych. To jednocześnie grupy, które co do zasady są najbardziej zagrożone biedą. W 2020 r. aż 13,5 proc. gospodarstw rolników zaliczała się do skrajnie biednych (czyli o prawie 4 pkt. proc. więcej niż w 2019 r.) i aż 13,6 proc. wśród utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych (o prawie 3 pkt. proc. więcej niż w 2019 r.).

Wśród grup podwyższonego ryzyka, o ok. 2 pkt. proc. wzrosła stopa skrajnego ubóstwa w gospodarstwach rencistów (do 8,2 proc.), mieszkańców wsi (do 9,2 proc.), osób o wykształceniu co najwyżej gimnazjalnym (do 11,9 proc.) oraz wśród rodzin z co najmniej trojgiem dzieci (do 8,7 proc.).