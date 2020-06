Obniżka stóp zgasiła boom na rynku obligacji?

W kwietniu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 5,4 mld zł, ponaddwukrotnie więcej niż w rekordowym dotąd pod tym względem w styczniu. Inwestorzy rzucili się na papiery skarbowe po tym, jak Ministerstwo Finansów poinformowało o obniżce ich oprocentowania począwszy od maja.

MF zareagowało na cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W marcu i kwietniu stopa referencyjna NBP została obniżona o 1 pkt proc., do 0,5 proc. W maju doszło do kolejnej jej obniżki, tym razem o 0,4 pkt proc., do 0,1 proc.