Koronawirus: elastyczne rozliczanie projektów dofinansowanych z programów operacyjnych

Takie instrumenty wprowadza ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej ustawa). Jej celem jest ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na wydatkowanie środków z funduszy europejskich. Postanowienia ustawy znajdą zastosowanie do realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przepisy ustawy mają moc obowiązującą od dnia 1 lutego 2020 r. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z perspektywy beneficjentów postanowienia tej ustawy.

************

Możliwość wydłużenia, określonych w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu projektów, terminów składania wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy terminy określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu projektów na składanie wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. – ulegają wydłużeniu o 30 dni. Niemniej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, właściwa instytucja może na wniosek beneficjenta wydłużyć wskazane terminy maksymalnie do dnia 31 grudnia 2023 r. Natomiast terminy dotyczące zakończenia realizacji projektów ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Wydłużenie terminów stosownie o 30 i 90 dni następuje z mocy prawa, a zatem nie wymaga dokonywania jakichkolwiek zmian w umowach o dofinansowanie. Warto przy tym wskazać, że wydłużenie terminów nie pozbawia beneficjenta możliwości złożenia wniosku o płatność w terminach dotychczasowych, czy też zakończyć realizację projektu w dotychczas uzgodnionym terminie.

„Szczególnie uzasadnionymi przypadkami", o których mowa w art. 13, będą sytuacje, które wpływają na wydłużenie realizacji projektu, a które nie miały by miejsca, gdyby nie stan pandemii COVID-19.

PRZYKŁAD

Będą to opóźnienia w dostawach materiałów powstałe z uwagi czy to na ograniczenia w możliwości przewozu towarów, opóźnienia spowodowane utrudnieniami przy przekraczaniu granic, czy też przestojami w fabrykach, zmniejszeniem produkcji. Konieczność wydłużenia terminu można również uzasadnić brakami kadrowymi po stronie wykonawców, które wystąpiły np. z uwagi na objęcie pracowników obowiązkiem kwarantanny.

Przyczyną, która uniemożliwi zachowanie pierwotnych terminów realizacji projektów może być również fakt wprowadzenia ograniczeń związanych z działalnością urzędów.

PRZYKŁAD

Będą to opóźnienia spowodowane wydłużeniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy spowodowane np. wydłużeniem terminów rozpoznania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, z uwagi na ograniczenia w pracy Izby wprowadzone w związku z pandemią.

Jeżeli dany projekt jest finansowany w znacznym stopniu również ze środków własnych beneficjenta, zasadnym wydaje się również wskazywanie przez beneficjenta, iż z uwagi na koszty jakie poniósł na „walkę z pandemią" nie jest w stanie sfinansować projektu w tym roku, natomiast ma możliwość sfinansowania, a co za tym idzie dokończenia projektu w przyszłym roku.

************

Możliwość zmiany umowy o dofinansowaniu

Art. 12 ustawy wskazuje, że na uzasadniony wniosek beneficjenta umowa o dofinansowanie, czy też decyzja o dofinansowaniu projektu może być zmieniona, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona. Dopuszczono tym samym możliwość stosowania odstępstw od zatwierdzonych kryteriów w trakcie realizacji projektu. Art. 52a tzw. ustawy wdrożeniowej (ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), który wskazuje na brak możliwości zmiany w zakresie jw., został tutaj wyłączony.

PRZYKŁAD

Można tutaj wskazać zmianę wskaźników odnoszących się do bezpośrednich, rzeczowych efektów projektu np. długości wybudowanej, zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej czy ciepłowniczej, a co za tym idzie celów, które zostaną osiągnięte bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, czyli np. liczba podmiotów podłączonych do wybudowanej, zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, cieplnej. Zmiana wskaźników może być podyktowana np. barkiem materiałów, które muszą być użyte w celu budowy, modernizacji, a brak materiałów może wynikać ze zmniejszenia produkcji przez fabryki z uwagi na wystąpienie pandemii.

************

Przesunięcie ciężaru nieprawidłowości indywidualnej na budżet państwa

Art. 5 ustawy wskazuje, że w przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna jest bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, a beneficjent wykaże, że pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej nieprawidłowości, korygowanie wydatków następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z tej nieprawidłowości.

Co ważne, kwota korekty jest pokrywana przez budżet państwa. Beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu kwoty korekty, jest zwolniony z odpowiedzialności za te nieprawidłowości.