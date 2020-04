Rzecznik Finansowy: Powstała infolinia do zgłaszania nieuczciwych praktyk

Golecki podkreśla, że jego eksperci nie będą doradzali w indywidualnych sprawach w kwestii zawarcia umowy, czy też aneksu. - Istotą akcji jest, żeby na podstawie indywidualnych sygnałów, zidentyfikować szkodliwe praktyki w obszarze finansów, które potencjalnie mogą dotyczyć wielu osób. Informacje trafiające tą drogą będą podstawą do tzw. działań systemowych, czyli wystąpień do instytucji finansowych z żądaniem wyjaśnień i zmiany praktyki dolegliwej dla ogółu klientów – mówi Rzecznik Finansowy.

Najczęściej pojawiające się pytania i problemy czy zastrzeżenia do konkretnych warunków umów będą publikowane na stronie Rzecznika Finansowego oraz jego profilu na Facebooku. Ma to ułatwić klientom podejmowanie indywidualnych decyzji. Rzecznik Finansowy spodziewa się też sygnałów o pojawieniu się ofert budzących wątpliwości co do bezpieczeństwa finansowego obywateli czy nawet wręcz prób oszustw. - Będziemy je traktować priorytetowo i niezwłocznie informować właściwe organy oraz nagłaśniać takie praktyki w mediach – mówi Golecki.

Przypomnijmy, że pod koniec marca Rzecznik Finansowy zwrócił się do banków o przekazanie wszystkich wniosków, aneksów i procedur dotyczących odroczenia terminu spłaty kredytów i produktów z nimi związanych. Na stronie znajduje się obszerna tabela pokazująca jakie wakacje kredytowe oferują poszczególne banki, na jaki okres, z jakimi warunkami, itp.



Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Infolinia czynna w godzinach 9-16

- sprawy ubezpieczeniowo-emerytalne 22 333 73 37

- sprawy bankowo-kapitałowe 22 333 73 38

- e-mail: poradyCOVID@rf.gov.pl