Gdyński festiwal trafi w końcu do kin

– Starałem się, by pojawiły się różne kolory polskiego kina: filmy gatunkowe i eksperymentalne, debiutanci i byli zwycięzcy festiwalu – powiedział dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz.

Będą też tytuły, które odniosły wielkie sukcesy na świecie. „Sweat" Magnusa von Horna dostał się do oficjalnego programu canneńskiego i ma jego logo. Obraz „Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej trafił na festiwal wenecki, a „Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego miał pokaz na festiwalu w Berlinie. To pierwsza animacja, jaka znalazła się w konkursie głównym Gdyni.