Więcej widzów w sieci

Pierwsza wielka impreza przeniesiona do internetu. Spadną ceny biletów.

Krakowski Festiwal Filmowy (KFF) to światowa marka: ma prawo kwalifikowania do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a rekomenduje też do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych trzech kategoriach. Historia KFF sięga roku 1961, kiedy jeszcze jako Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych prezentował dokonania rodzimej kinematografii. Widzowie KFF zjeżdżali od lat do Krakowa, by wspólnie oglądać filmy, zwłaszcza dokumentalne. Tym razem będą dostępne dla wszystkich chętnych. Poniżej dalsza część artykułu

Koncerty i spotkania – To jest niewątpliwy plus przymusowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy pod presją koronawirusa – podkreśla Olga Lany, rzecznik festiwalu. – Nasze festiwalowe kina są małe, nieraz się zdarzało, że ludzie odchodzili od kas z kwitkiem. Tym razem takiej sytuacji nie będzie. Dla filmów i ich twórców, zwłaszcza dokumentów, to szansa na dotarcie do szerszej widowni. Poza festiwalami mają one niewielkie szanse. W dodatku wiele z nich za rok mogłoby stracić siłę przekazu – wszak to filmy chwytające życie na gorąco. A twórcy chcą skonfrontować je z publicznością. Dotąd nasza publiczność liczyła około 20 tysięcy widzów, liczymy, że teraz będzie ich co najmniej dwa, a może trzy razy więcej!

W Polsce decyzja o przeniesieniu wielkiego festiwalu jest pionierska, ale wcześniej została już podjęta przez organizatorów prestiżowych festiwali europejskich: CPH:DOX w Kopenhadze i Visions du Réel w Nyon. Pierwszy z nich dopiero się skończył, drugi – dopiero się zacznie.

– Organizatorzy CPH:DOX zdecydowali o przeniesieniu imprezy do sieci zaledwie tydzień przed jej rozpoczęciem – wyjaśnia Olga Lany. – My jesteśmy w lepszej sytuacji: mamy niemal dwa miesiące na żmudny proces renegocjacji umów i przygotowania się do przyjęcia widzów w wirtualnej przestrzeni. Pilnie przyglądamy się rozwiązaniom kolegów, by uniknąć błędów. Teraz mogę już ujawnić, że od miesiąca prowadziliśmy przygotowania do festiwalu, biorąc pod uwagę dwie wersje – dotychczasową, stacjonarną z przyjazdem widzów do Krakowa, i tę całkiem nową, czyli spotkanie z nimi w wirtualnym świecie. Opracowujemy nawet wersję online imprez towarzyszących, także koncertów.

Niższe ceny Zobaczyć będzie można, podobnie jak w czasie ubiegłych festiwali, około 200 filmów z całego świata. Wśród nich dokumenty oraz krótkometrażowe fabuły i animacje, które wezmą udział w konkursach. Wiele innych tytułów prezentowanych będzie w specjalnych sekcjach tematycznych. W przeciwieństwie do platform VOD, festiwalowe filmy będzie można zobaczyć jedynie podczas seansów określonych w harmonogramie pokazów, dostępnych na terenie Polski. Po seansach filmowych jak co roku odbędą się spotkania z twórcami i bohaterami filmów – transmitowane w mediach społecznościowych i na stronie festiwalu. Będzie można kupić karnet na cały festiwal, ale będą też dostępne karnety na pięć lub dziesięć filmów. Da się też nabyć pojedynczy bilet na pojedynczy seans. Cen jeszcze nie ustalono, ale organizatorzy KFF zapewniają, że będą znacznie niższe niż w w poprzednich edycjach.

Sekcja branżowa KFF INDUSTRY będzie otwarta jedynie dla akredytowanych gości z Polski i zagranicy, którym udostępniona zostanie wideoteka online oraz konferencje, wykłady, dyskusje panelowe, a także prezentacje projektów animowanych i dokumentalnych na różnych etapach produkcji. W formule zamkniętej odbędzie się market koprodukcyjny oraz warsztaty Doc Lab Poland. Warto wiedzieć, że już w czasie trwania poprzednich edycji KFF filmy były dostępne dla dziennikarzy nie tylko w salach projekcyjnych, ale też online.

– Nie będzie jedynie wręczenia przyznanych nagród – mówi Olga Lany. – Mamy jednak nadzieję na suplement do festiwalu, kiedy zaprosimy wszystkich laureatów, choć nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Potrzebujemy się oczywiście razem spotkać – z twórcami, widzami – całą wspólnotą, tym bardziej że to jubileuszowy festiwal. Ale musimy zaczekać, aż będzie to możliwe.

Alchemik kina Festiwal zainauguruje premierowy film „Pollywood" Pawła Ferdka, relacjonujący jego podróż do Ameryki śladami wschodnioeuropejskich założycieli Hollywood – Samuela Goldwyna, Luisa B. Mayera i braci Warner.

Wzorem ubiegłych lat odbędą się cztery równorzędne konkursy: polski o Złotego i Srebrnego Lajkonika, międzynarodowy o statuetkę Złotego Rogu oraz dokumentów muzycznych DocFilmMusic, którego zwycięzca odbierze Złoty Hejnał. Połowa z 2500 filmów nadesłanych z całego świata to krótkometrażowe fabuły. Autorzy skoncentrowali się na intymnych portretach rodzin, dojrzewaniu i pożegnaniach.

300 zgłoszonych filmów to produkcje lub koprodukcje polskie. Wśród zagranicznych najwięcej napłynęło z Francji i Niemiec (po 244), Hiszpanii (170) oraz Włoch (107). Zgłoszone zostały też filmy z Azerbejdżanu, Bangladeszu, Kongo, Gwatemali, Mongolii.

Nagroda za wyjątkowy wkład w rozwój światowej kinematografii Smok Smoków 2020 powędruje do Pétera Forgácsa, węgierskiego „alchemika kina". Jego filmy powstają dzięki autorskiej technice tworzenia z materiałów nakręconych przez innych autorów.

W 1999 roku jego film „Exodus przez Dunaj" został w Krakowie nagrodzony Srebrnym Smokiem i nagrodą FIPRESCI. Tej nagrodzie towarzyszyć będzie retrospektywa filmów Forgácsa. Wśród 22 dotychczasowych laureatów Smoka Smoków są m.in. Werner Herzog, Kazimierz Karabasz, Stephen i Timothy Quay.

KFF w wirtualnym świecie odbędzie się między 31 maja a 7 czerwca. Wspólne świętowanie w Krakowie trzeba przełożyć na lepszy czas.