„Ściana cieni". Ludziom nie wolno włazić Bogu na głowę

Prosta, lecz dramatyczna, historia z wyrazistymi portretami bohaterów dzieje się w Nepalu. Mieszkający w wiosce na wysokości 4 tysięcy metrów Szerpowie znają potęgę przyrody. Surowy klimat i ascetyczne warunki życia od dziecka uczą ich pokory wobec niej. 16-letni Dawa marzy, by zostać lekarzem. Nie chce być jak jego ojciec Ngada tragarzem, ryzykować życie w wyprawach alpinistów pragnących zaliczać rekordy.

Dźwiganie 50-kilogramowych bagaży, zakładanie lin poręczowych przy braku zabezpieczenia jest często igraniem z życiem. Ale Ngada, jak wielu Szerpów, nie ma wyboru – to jedyne źródło utrzymania. A fakt, że był wiele razy na Mount Evereście czy innych szczytach, sławy i zaszczytów mu nie przynosi. Nie wspinał się dotąd tylko na Kumbhakarnę (znaną też jako Jannu) o wysokości 7710 metrów, wciąż niezdobytą od najtrudniejszej, wschodniej strony.

Szerpowie nie wspinają się na nią, bo to święta góra, ale agencja w Katmandu, dla której Ngada pracuje, daje mu zlecenie: udział w wyprawie na Kumbhakarnę. „Włazić Bogu na głowę ludziom nie wolno!" – reaguje jego żona. Ale jest to okazja do zarobienia pieniędzy na edukację syna.