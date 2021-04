Zmarł Árni Ólafur Ásgeirsson

Anna, bohaterka „Wolki” wychodzi z więzienia. Chce odszukać Dorotę, z którą ma rachunki do wyrównania. Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą, o co toczy się gra.

Sam Árni Ólafur Ásgeirsson o swoim filmie napisał tak: „Jestem Islandczykiem, ale przez wiele lat studiowałem i pracowałem w Polsce. Zawsze byłem zafascynowany pomysłem zrobienia filmu o Polakach żyjących na Islandii. Chciałem zbadać jak te dwa światy spotykają się ze sobą, kontrastują i wpływają na siebie nawzajem. Na Islandii jest bardzo dużo polskich emigrantów i zawsze zastanawiałem się dlaczego wszyscy Ci ludzie wybierają tak dziwne, chłodne miejsce na wyspie na końcu świata, że tu decydują się przyjechać, żyć i pracować.

„Wolka” to opowieść o rodzinie, pokazująca emocje i relacje międzyludzkie. Historia silnej kobiety, która ma krystalicznie czysty cel i która poświęci wszystko i wszystkich, nawet swoich najbliższych, żeby go osiągnąć. To temat uniwersalny, ponadczasowy, międzykulturowy, nie mający granic terytorialnych, więc przemówi nie tylko do polskiej i islandzkiej publiczności, ale ludzi z różnych kultur”.

W „Wolce” wystąpili m.in. Olga Bołądź, Eryk Lubos, Anna Moskal, Marianna Zydek oraz Jan Cięciara.