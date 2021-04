Złote Taśmy krytyków dla „Zabij to i wyjedź z tego miasta” i „Nędzników”

W kategorii filmu zagranicznego Złotą Taśmą zostali uhonorowani „Nędznicy” Ladja Ly (M2 Films). Wyróżnienia dostały filmy: „Szarlatan” Agnieszki Holland (Gutek Film) i Babyteeth” Shannon Murphy (Best Film).

Laureatem Złotej Taśmy dla najlepszego filmu polskiego została długometrażowa animacja „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego (dystrybutor: Gutek Film). Dwa wyróżnienia przypadły filmom „Jak najdalej stąd” Piotra Domalewskiego (Forum Film) oraz„ Sala samobójców. Hejter” Jana Komasy. (Kino Świat)

Długo zastanawialiśmy się, czy w pandemicznym, kulawym roku Złote Taśmy przyznawać. Ale ekipy filmowe kręciły nowe filmy w ostrym reżimie sanitarnym, czasem przypłacając to chorobą, w przerwach między kolejnymi falami Covid-19 otwierały się kina, odbywały się festiwale – „na żywo”, hybrydowo i tylko wirtualnie. W niełatwym czasie producenci i dystrybutorzy wprowadzali swoje tytuły na ekrany lub od razu do Internetu. Dlatego chcemy również i my dać sygnał, że kino – mocno dotknięte pandemią – jednak żyje.

Przesunęliśmy termin wyborów o dwa miesiące, głosowanie odbyło się dwuetapowo – najpierw nominowaliśmy po pięć filmów w każdej z kategorii, potem wskazywaliśmy naszych faworytów.

Cieszymy się, że w trudnym roku nie przerwaliśmy tradycji wręczania Złotych Taśm, które są doroczną polską nagrodą FIPRESCI i które krytycy filmowi zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa wręczają od roku 1985.

Sposób i termin wręczenia statuetek zostanie podany w terminie późniejszym, gdy na takie ustalenia pozwoli sytuacja pandemiczna.