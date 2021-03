„Wiktoria 1920” dostępna on-line

„Wiktoria 1820” w reż. Tomasza Dobosza zrealizowana została przed rokiem na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Akcja filmu rozpoczyna się w sierpniu 1920 roku. Polskie wojska wciąż cofają się pod naporem armii bolszewickiej. Najważniejsze zadanie polskich żołnierzy to obrona Warszawy. Film odwołuje się do akcji polskiego wywiadu i zakłócania komunikacji bolszewików podczas Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku.

Bohaterami 30-minutowego fabularnego filmu jest grupa młodych ludzi wrzucona w wir historii. Róża Klekotko wcieliła się w agentkę wywiadu Polę Lewicką, Patryk Szwichtenberg – w pilota Eskadry Kościuszkowskiej Meriana C. Coopera, Szymon Mysłakowski – w ułana Witolda Brończaka, a Dariusz Pieróg w Janka Węgielskiego, studenta, który zaciągnął się do wojska. Uczestniczą oni w przekazaniu tajemniczego meldunku do biura szyfrów w warszawskiej Cytadeli. Ruszają w pełną przygód podróż w stronę Warszawy, uciekając przed bolszewikami, biorąc udział w walkach i snując plany na powojenną przyszłość.