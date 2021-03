Złote Globy rozdane. Chadwick Boseman nagrodzony pośmiertnie

Boseman, znany z główne roli w "Czarnej Panterze", otrzymał pośmiertnie statuetkę za rolę ambitnego muzyka w filmie o środowisku jazzowym lat 20-tych XX wieku.

Statuetkę, w imieniu zmarłego męża, odebrała wdowa po nim, Simone Ledward Boseman.

- On powiedziałby coś pięknego - stwierdziła. - Coś inspirującego. Coś co wzmocniłoby ten cichy głos w każdym z nas, który mówi nam, że możemy (coś osiągnąć - red.). Który mówi nam, żebyśmy nie przestawali się starać... - dodała.

"Ma Rainey's Black Bottom" to ostatni film, w którym wystąpił Boseman. Za życia aktor nigdy nie doczekał się nominacji do Oscara, ani do Złotego Globu.

Aktor zmarł w sierpniu 2020 roku.