Berlinale 2021: Kto będzie walczył o Niedźwiedzie?

I tak w konkursie głównym znalazło się 15 filmów z 16 krajów (część pozycji to koprodukcje). Większość z nich firmują artyści, którzy już wcześniej uczestniczyli w Berlinale. Dwa są debiutami.

Dyrektor Chatrian, wcześniej kierujący festiwalem w Locarno, jak się wydaje zwrócił szczególną uwagę na kino niemieckie. Reprezentują je aż cztery tytuły: „Fabian - Going to the Dogs” Dominika Grafa. „Mr Bachmann and His Class” Marii Speth, „I'm Your Man” Marii Schrader oraz „Next Door” Daniela Brühl. Co więcej – film Alexandre’a Koberidze What Do We See When We Look at the Sky?” jest koprodukcją gruzińsko-niemiecką.