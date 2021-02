„CODA” bierze wszystko na Festiwalu Sundance

Ruby opiekuje się się swoimi rodzicami i bratem, ale przychodzi moment, gdy musi wybrać między obowiązkami wobec nich a swoją pasją – muzyką i śpiewem. Pełen delikatnych obserwacji film Heder podbił serca zarówno jurorów jak i widzów. Po raz pierwszy w historii Sundance zdarzyło się, by w konkursie krajowym czyli amerykańskim jeden tytuł zgarnął jednocześnie Grand Jury Prize, nagrodę za reżyserię i nagrodę publiczności. „CODA” zdobył również Specjalną Nagrodę Jury dla najlepszego zespołu. Film został kupiony do dystrybucji przez Apple Studios za wysoką kwotę 25 mln dolarów.

W konkurencji międzynarodowej bezapelacyjnie wygrał „Hive” Blerty Basholli. Opowieść o samotnej matce, która próbuje ułożyć sobie życie po wojnie w Kosowie, została uhonorowana Grand Jury Prize, nagrodą za reżyserię i nagrodą publiczności.

Taka lawina nagród dla jednego tytułu zagranicznego też wydarzyła się na Sundance po raz pierwszy.

Wśród nagrodzonych w innych kategoriach są m.in. „Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)” - dokument o festiwalu kulturalnym w Harlemie w 1969 roku oraz „Flee” - animowany dokument o uchodźcach Jonasa Pohera Rasmussena.