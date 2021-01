Barbara Hollender poleca nowości na DVD: „Asystentka”

Ten film nigdy nie wszedł na polskie ekrany, bo przeszkodziła mu pandemia. Ale warto go obejrzeć. Odbijają się w nim nastroje świata sprzed COVID-19, ruch #metoo, sprawa Harveya Weinsteina.

Po skończeniu studiów Jane marzy o karierze filmowej producentki. Na razie chce jednak nabrać doświadczenia w biurze wielkiego producenta. Zostaje jego asystentką-sekretarką. I nie ma wątpliwości, gdzie pracuje. Reżyserka Kitty Green nie ukrywa zresztą, że przygotowując się do realizacji „Asystentki” wiele godzin spędziła na rozmowach z dawnymi współpracownikami i współpracowniczkami Weinsteina.

Green pokazuje dzień z życia Jane. Dziewczyna nie ma chwili wytchnienia. Robi wszystko – od odbierania telefonów (także od żony szefa), umawiania spotkań, rezerwowania lotów i drukowania skryptów aż do sprzątania po gościach, dyskretnego usuwania strzykawek z kosza na śmieci i czyszczenia z plam słynnej kanapy w gabinecie szefa. Kanapy, na której siadają co jakiś czas odwiedzające go młode dziewczyny.