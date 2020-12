„The Crown”: burza wokół Lady Diany i księcia Karola

Jak donosi portal Deadline Hollywood w ostatnich dniach Oliver Dowden, minister kultury Wielkiej Brytanii napisał do nadawców „The Crown” list z prośbą, by do serialu został dodany napis, w którym autorzy blisko 200 milionom subskrybentów Netfliksa wyjaśnią, że dramat królewski w znacznej części jest filmową fikcją. Jednak szefowie platformy odmówili. „Zawsze promowaliśmy „The Crown” jako dramat i jesteśmy przekonani, że nasi subskrybenci rozumieją, że choć nasz serial w dużej mierze opiera się na faktach historycznych jest to dzieło fikcyjne. W tej sytuacji nie widzimy potrzeby dodawania jakichkolwiek zastrzeżeń”. Jak pisze dziennikarz Deadline oświadczenie tej treści przekazał przedstawiciel Netfliksa jego portalowi. Korespondencja ministra Dowdena z Netfliksem nie miała charakteru oficjalnego.

Przed tygodniem Oliver Dowden w wywiadzie dla „The Mail on Sunday” powiedział jednak, że takie zastrzeżenie powinno się, jego zdaniem, w napisach znaleźć. „Obawiam się, że w przeciwnym wypadku całe pokolenie widzów, które nie przeżyło tych wydarzeń, może pomylić fakty z fikcją” — stwierdził.

Scenarzystą „The Crown” jest specjalista tego gatunku Peter Morgan, nominowany do Oscara za scenariusze filmów „Frost/Nixon” i „Królowa”, gdzie w Elżbietę II wcieliła się Helen Mirren. W „The Crown” królową gra Olivia Colman. Księżniczkę Małgorzatę gra Helena Bonham Carter, Margater Thatcher – Gillian Anderson, Lady Dianę – Emma Corin, a księcia Karola Josh O’Connor. Serial cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, a recenzenci podkreślają, że przybliżając się do współczesności robi się on coraz bardziej pasjonujący. I warto pamiętać, że nie jest to wyłącznie historia romansu i nieszczęśliwego małżeństwa Diany i Karola. „The Crown” jest opowieścią o świecie lat osiemdziesiątych, mechanizmach polityki, nawarstwiających się problemach społecznych. Sam Peter Morgan twierdzi, że w kinie trzeba czasem dodać do faktów trochę fikcji, by wszystko wyglądało bardziej realistycznie i przekonująco. I rzeczywiście ta recepta się na ekranie sprawdza. .