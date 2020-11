Johnny Depp „poproszony” o odejście z „Fantastycznych zwierząt”

2 listopada brytyjski sędzia uznał oskarżenie należącego do Murdocka „The Sun” o podawanie fałszywych wiadomości jest bezsadane, bo artykuł, w którym dziennikarz zarzucał aktorowi, że bił swoją byłą żonę Amber Heard był „zasadniczo prawdziwy”.

„Chciałbym poinformować, że zostałem poproszony przez Warner Bros. o rezygnację z mojej roli Grindelwalda w „ Fantastycznych zwierzętach”. Uszanowałem tę prośbę i zgodziłem się” - napisał w na Instagramie aktor.

„Dziękujemy Johnny'emu za jego dotychczasową pracę nad filmami ” - oświadczyli z kolei przedstawiciele Warner Bros.

„Fantastyczne zwierzęta” to spin-ff cyklu o Harry’m Potterze. Pierwszy film z tej serii „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” trafił do kin w 2016 roku. Zarobił na całym świecie ponad 800 mln dolarów. Depp wystąpił w dużej roli w następnym filmie „Fantastyczne zwierzęta. Zbrodnie Grindelwalda”, którego premiera odbyła się w 2018 roku Zagrał czarnoksiężnika, który chce zawładnąć światem. W trzeciej części, do której zdjęcia już trwały, kontynuował swoją rolę. Dziś reżyser David Yates, odpowiedzialny za wszystkie trzy części, szuka innego wykonawcy roli Grindelwalda.