Społeczna delikatność

W fabularnym debiucie Maury Delpero młoda, włoska nowicjuszka Paola przyjeżdża do Buenos Aires, do prowadzonego przez siostry zakonne schroniska dla nieletnich matek z dziećmi. Jedna z mieszkających tam dziewczyn, 17-letnia Fati jest w drugiej ciąży, pochodzącej z gwałtu. Wie, że poza przytułkiem nie jest w stanie zapewnić swoim dzieciom bytu. Jej koleżanka Lu ma inny temperament: ucieka do chłopaka zostawiając swoją małą córkę. Na główną bohaterkę filmu wyrasta jednak Paola, zaczynająca zajmować się opuszczonym dzieckiem. Między kobietą, która jako zakonnica nigdy nie zostanie matką i małą, spragnioną uczucia Niną rodzi się wyjątkowa więź. Ale przychodzi moment, gdy do schroniska wraca Lu. Delpero pokazuje meandry miłości do dziecka. Także tej najpiękniejszej, zdolnej do wyzbycia się egoizmu i wielkich poświęceń. Zrealizowany z prostotą, delikatny, przejmujący film.

