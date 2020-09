Zmarł sir Ronald Harwood, autor scenariusza do "Pianisty"

Sztukę po raz pierwszy wystawiono w 1980 roku. Trzy lata później na jej podstawie nakręcono film za rolę w którym Tom Courtenay został nominowany do Oscara.

Harwood był również nominowany do Oscara za scenariusz do tego filmu, ale ostatecznie statuetkę dostał 20 lat później za scenariusz do filmu "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego.