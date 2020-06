Barbara Hollender poleca nowości na DVD

„Narodziny gwiazdy” to tytuł-legenda. Najpierw była klasyczna historia z filmu Williama Wellmana i Jacka Conwaya z 1937 roku. Starzejący się gwiazdor spotyka w nocnym klubie młodą dziewczynę i – zachwycony jej śpiewem – chce pomóc jej w karierze. Zakochuje się w niej, z wzajemnością. A kiedy są już małżeństwem, jej kariera wybucha, on zaś stacza się coraz bardziej we własne uzależnienia. W kolejnych dekadach do tego tematu wracali kolejni twórcy. Film doczekał się dwóch remake’ów: w 1954 roku George’a Cukora z Judy Garland i w 1976 roku i Franka Piersona z Barbarą Streisand. A dwa lata temu po ten sam motyw sięgnął aktor Bradley Cooper.

W każdym z tych filmów odbijał się czas, zapisywały się zmiany w sytuacji kobiet, mentalności zachodnich społeczeństw. Cooper zrobił „Narodziny gwiazdy” współczesne. Na showbiznes spojrzał z dzisiejszej perspektywy, a jednocześnie z dystansem i krytycznie. Jack, schodzący ze sceny, odcinający kupony od dawnych sukcesów gwiazdor muzyki country wlewa w siebie hektolitry alkoholu, nie przestaje brać prochów i nawet kiedy zaprasza kobietę do swojego pokoju urywa mu się film. Ally z zakompleksionej dziewczyny występującej w szemranym nocnym klubie zamienia się powoli w popularną piosenkarkę. A wszystko to unurzane jest w sosie pop-kultury.